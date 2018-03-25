Kostas Fortounis’a ‘Come to Beşiktaş’ yorumları

Beşiktaş’taakımı devam ediyor. Beşiktaş taraftarları, siyah beyazlı kulübün aktarma listesinde olan Olympiakos’un Yunan 10 numarası Kostas Fortounis’in Instagram sayfasına fazla sayıdamesajı yazdı.

İKİ BAŞKAN YAKIN ARKADAŞ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis ile yakın dost olması, transferi kolaylaştırıyor. Talisca’nın durumunun belirsizliği siyah-beyazlı ekibi alternatif isimlere yönlendiriyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda yer alan Fortounis’in Türk asıllı Yunan menajeri Kadir Özdoğan, ”Bay Marinakis ile Beşiktaş başkanın yakın arkadaş olduğunu bilmeyen yok. Fortounis için iki başkan bir röportaj yapacaksa aracıya ihtiyaçları olmaz.” sözlerini kullandı.

2014 yılında Olympiakos’a aktarma olan 25 yaşındaki oyuncunun bonservis değerinin en az 7 milyon euro olduğu belirtiliyor. Yunan futbolcu bu sezon 32 defa Olympiakos forması giyerken 9 gol ve 11 asist üretti.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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