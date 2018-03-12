Konyaspor’dan Serkan Kırıntılı, penaltı ve hedef açıklaması!

Atiker Konyaspor ikinci başkanı Ahmet Baydar, Galatasaray – Atiker Konyaspor maçı ve takımın son dönemdeki durumu hakkında konuştu. Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Emrah Karalinç’e konuşan Baydar şunları ifade etti.

“Galatasaray maçında iyi bir performans gösterdik. Sergen hocamızın kendine özgü bir futbol anlayışı var. Önümüzdeki maçlarda futbolcu arkadaşlarla birlikte, taraftarımız ile birlikte bulunduğumuz konumdan çıkmak için uğraşacağız”

‘Geçen Günkü penaltı da ayrıntılarıyla seyirci baskısı ile oldu’

“Biz bunları her zaman dile getirdik ama adeta olağan ışık halkası geldi. Geçmişte hakemlerden kaybettiğimiz bir fazla puan oldu. Dünkü penaltı da adamakıllı seyirci baskısı ile oldu”

‘Serkan Kırıntılı en iyi oyuncularımızdan biri sözleşmesi…’

“Volkan Şen’in katkısı belki geçen günkü maçın dönüm noktası olabilirdi. Serkan en iyi oyuncularımızdan bir adam başına. İnşallah bu performasını devam ettirmesini bekliyoruz. Serkan eski bir oyuncumuz. Sözleşmesi konusunda herhangi bir girişim yapmadık. Şu lahza bulunduğumuz yer nedeniyle kontratlara bakamadık. Puan olarak rahatladıktan sonra diğer arkadaşlarla birlikte Serkan Kırıntılı ile ilgili egzersiz yapacağız. Serkan Kırıntılı’nın Konyaspor’da devam edeceğini düşünüyorum.

‘Eto’o ve Jahovic…’

“Sergen öğretmen ayrı bir kadro çıkardı. Bu noktada kendisine hürmet etmek gerekir. Samuel Eto’o bölgesinde alternatiflerimiz var olmasa olur ya de 90 dakika oynardı. Bundan sonraki maçlarda nasıl olacak bunu göreceğiz. Jahovic ile birlikte de oynayabilirler”

Tarih: 12.03.2018 15:07 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur