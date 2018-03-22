Konyaspor’da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

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Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü Osmanlıspor ile oluşturacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın ve muavin antrenörler yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde “core” çalışması yapan futbolcular, dakiklik testleriyle devam etti.

sonra 5’e 2 pas çalışması yapan oyuncular, denetleme-pas oyunuyla idmanı sürdürdü.

Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

öte yandan, ulusal maçlar nedeniyle lige bahşedilen arada Atiker Konyaspor’un 24 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor ile Kayacık Tesisleri’nde özel bir rastlama yapacağı duyuruldu.

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Kaynak: www.sporx.com
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