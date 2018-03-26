Konstantinos Fortounis’te Beşiktaş’a dev rakip!

Son günlerde adı‘la anılmaya başlayan‘un yıldız orta sahası‘le ilgili Yunan medyası flaş bir bahis ortaya attı.

Buna tarafından Siyah Beyazlı yönetimin Anderson Talisca‘nın alternatifi olarak belirlediğinin iddia edildiği Yunan futbolcuya Avrupa’nın dev kulüplerinden biri daha talip oldu.

Yunanistan’da yayım yapan Sigma Live adlı internet sitesi 10 numara pozisyonunda forma giyen oyuncuyla Olimpik Marsilya‘nın da ilgilendiğini yazdı.

Haberde sözleşmesi 2020 yılında bitecek Fortounis için konuşulan bonservis bedelinin ise 7 ila 10 milyon euro olduğu belirtildi.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr

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Kaynak: www.fanatik.com.tr

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