Koita’dan yabancı kuralı yorumu ”Türk’ler rekabet etmeli”

Kasımpaşa’da yaşadığı sakatlık sonrası 10 ay sahalardan uzak kalan ve 20’nci haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmayla sahalara geri dönen Fode Koita, Doğan Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Koita, “Hocanın, 10 aylık sakatlığın ardından takıma döndükten sonradan beni oynatması bana güvendiğini gösteriyor. Ben de umarım güveninin karşılığını en iyi şekilde veririm” diye konuştu.

Kasımpaşa ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Koita, “Bunu defalarca birlikte göreceğiz. Bunla alakalı alınmış bir karar değil. Çalışmaya devam edeceğim. Şuanda Kasımpaşa’nın oyuncusuyum ve burada mutluyum. Ilk Kez hedefimizi yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Daha ardından hep birlikte göreceğiz” dedi.

“GRIEZMANN, GIROUD GİBİ OYUNCULAR BÜYÜK PATLAMALAR YAPTI”

Spor Toto Süper Lig’de gol krallığı yarışında ilk sırada olan vatandaşı Gomis ile ilgili yorumlarda yer alan Koita, “Gomis’i tanıyorum. Oldukça da iyi birisi, iyi bir oyuncu. Fazla fazla çalışıyor. şu anda sahip olduğu şeyi hakkettiğini düşünüyorum. Keza O’nun hem de Galatasaray için oldukça iyi bir şart. U21 Ulusal Takımında oynamıştım. O zamanda oynayan oyuncular büyük patlamalar yaptılar. Griezmann gibi, Giroud gibi. Ben de o süre Fransa 1’inci Lig’de oynuyordum. Daha sonrasında oyucuların yaptığı patlama onları büyük takımlara götürdü, ben sakatlandım. Ancak hayat böyle çalışmaya sürdürmek gerekli. Çalışmaya devam ettikten sonradan da ne olacağını defalarca birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY’A KARŞI ZORDU”

Galatasaray maçını kazandıktan sonra yaşanan puan kayıpları hatırlatılan Fode Koita, “Galatasaray’a karşısında zordu. Sonuçta lig liderine karşısında bir başarı aldık. O maçtan daha sonra Kayserispor gibi kuvvetli bir takımla deplasmanda oynadık ve sonuna kadar savaştık. Ama başarılı olamadık. sonradan Osmanlıspor ile kendi sahamıza oynadık. O maçta oldukça zordu çünkü, Osmanlıspor’da düşmemek için uğraş veren bir takım. Gerçekte o maçta da ardına kadar mücadele ettik lakin 3 puanı alamadık. Ligin bu döneminde bütün maçlar şiddet ve ciddiye alınması gereken maçlar. Bütün maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapıp, galibiyetler almaya uğraşmalıyız” ifadelerini kullandı.

Rusya’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası’yla düşüncelerini aktaran Koita, “Umarım çok iyi bir Dünya Kupası olur. Fransa’da ulaşabileceği en üstteki noktaya ulaşır diye ümit ediyorum” dedi.

“10 AYDAN DAHA SONRA YENIDEN OYNAMAYA AÇTIRMAK KOLAY YOK”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ile arasında güvene dayalı bir ilişki olduğunu gösteren 27 yaşındaki oyuncu, “Kemal hoca ile oldukça iyi bir ilişkimiz var. Birlikte kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca ekip keza de oyuncu olarak hocayla kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bana büyük bir güven duyuyor, ben de ona büyük bir güven duyuyorum. Bu yüzden aramızda güvene dayalı da bir ilişki var. Umarım hocanın söylediği gibi takıma elimden gelen katkıyı yaparım. 10 ay sonra takıma geri döndüm. Küçük bir sakatlık değildi. 10 aydan daha sonra bitmiş oynamaya açmak kolay yok fakat Kemal hocanın bana verdiği güven doğruca, beni direkt olarak oynatması baştan sona maçtan maça daha iyi duruma geliyorum. Ayrıca de özgüven kazanıyorum. Hocaya büyük hürmet duyuyorum hakkında sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. 10 ay daha sonra takıma döndükten daha sonra beni oynatması bana güvendiğini gösteriyor. Ben de umarım bana olan güveninin karşılığını en iyi şekilde veririm” diye konuştu.

“TÜRK OYUNCULARI DEĞERLI YAPACAK OLAN YABANCILAR ARASINDA KENDİLERİNİ KULLANMAK”

Son zamanlarda Türkiye’de konuşulan tanıdık olmayan kuralıyla ilgili de düşüncelerini açıklayan Koita, şöyle konuştu: “Tanıdık Olmayan kuralı, üzerine düşünülmesi, tartışılması gereken bir konu. Tanıdık Olmayan oyuncu sayısından şikayet ediliyorsa, Türk oyuncuların oynamaması nedeniyle evet bu belki onlar için bir engel teşkil edebilir lakin bence Türk ya da yabancı olmasından ziyade rekabete hazır olması gerekli. Çünkü daha artı tanıdık olmayan ya da diğer oyuncu, daha pozitif rekabet aramak. Olması gereken şey bu ligin kalitesinin çekilebildiği kadara yukarı çekilmesi. çok iyi Türk oyuncular var. Doğrusu çok yetenekli oyuncular var. Dünyada da, Avrupa liglerinde oynayan Türk oyuncularda da, buradaki Türk oyuncularda da görebiliriz. Kayda Değer olan, Türk oyuncuları da daha kiymetli yapacak olan; yabancılar aralarında kendilerini, kalitelerini gösterip oynayabilmek. Bu onları daha kiymetli kılacaktır diye düşünüyorum. Eğer çözüm olarak tanıdık olmayan sayısının azaltılmasını düşünüyorlarsa, Türk oyuncuların daha pozitif dakika alabilmesi için, buna da bir itirazım yok. Kendimce asıl önemli olan Türk veya tanıdık olmayan olmaksızın oluşturulan rekabet ortamında bütün oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yapması.”

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Kaynak: www.sporx.com

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