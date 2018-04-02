Kocaman’ın Kayserispor planı belli! Bir ilki gerçekleştirmek isteyecekler…

Ligde bu sezon suç oluşturan sahası dışından golü bulunmayan Fenerbahçe’de Aykut Kocaman futbolcularını uyararak, “Bol bol şut deneyin. Kaleyi gördüğünüz anda vurun” dedi

Fenerbahçe camiası haziran ayındaki kongreye odaklanırken futbol takımı ise gürültüsüz sedasız çalışmalarını sürdürdü. Gazete Habertürk’ten Ahmet Selim Kul’un haberine tarafından, teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmayları son umutlarını kalan haftalara taşıyabilmek için Kayserispor ile oynanacak zorlu 90 dakikaya büyük tartı veriyorlar. Bunun için de Kocaman ve ekibi son idmanda taktik çalışmalarına ağırlık verirken, öteki yana da yaptıkları toplantılarla futbolcularına uyarılarda bulundular. Bunlardan en önemlisi ise şut atılması konusunda.

‘BİZİM İÇİN İYİ BİR FIRSAT’

Teknik direktör Aykut Kocaman, Kayserispor’un kalesinde genç ve deneyimsiz bir oyuncunun yer alacağını öğrencilerine hatırlatarak, “Bu yıl ligde ceza sahası dışından hiç golümüz değil. Bu maçta sizlerden bol bol şut denemenizi istiyorum. Kaleyi gördüğünüz anda vurun. Bu fena istatistiği ortadan uyandırmak için iyi bir fırsat. Elinizden geldiğince bunu uygulamaya çalışın” dedi.

Tarih: 02.04.2018 09:47