Kocaman’dan Orman’a yanıt!

Fikret Orman: “Aykut hocanın babası ağabeyimizdir, Divan kurulu üyesidir, çok da iyi bir Beşiktaşlıdır!”

Fikret Orman, F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Iri’ın babasının, Beşiktaş kulübü Divan Kurulu üyesi olduğunu söyledi. Başkan Orman, “Akhisar ile F.Bahçe maç yapıyor. Beşiktaş’ın ne işi var orada? Beşiktaş ile maçını oynadın geçti. Idrak üzerinden yapacağınız işler sahada tutmuyor. Allah’ın ulu bir adaleti var. Bundan sonradan herkes işine baksın. Aykut hocanın babası ağabeyimizdir, Divan Kurulu üyesidir. Çok da iyi Beşiktaşlıdır. Aykut Iri da camiamızda sevdiğimiz bir hoca. Onun hakkında da o kadar bir şey bildirmek, bazen sinirliyim, yürek kırmak istemiyorum. Herkes işine bakacak. Sahada kazanmaya bakacak. Allah işlerini rast getirsin” ifadelerini kullandı.

Kocaman, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın “Aykut hocanın babası Beşiktaşlı’dır” sözlerine de şöyle cevap verdi:

“Benim babam Beşiktaş veya diğer bir kulübün Kongre üyesi, ya da Divan Kurulu üyesi yok.”(Fotomaç)

Tarih: 12.03.2018 05:20 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur