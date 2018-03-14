Kocaman’dan Gomis’e özel önlem

Aykut Kocaman’ın derbide savunmadaki önceliği Bafetimbi Gomis’i önlemek. Fransız yıldız, ligde forma giydiği 24 maçta 25 gole imza atarak son yıllarda görülmemiş bir istatistik bilimi yakaladı.

Gomis, son 5 maçta 10 kez fileleri sarstı. Iri’ın en fazla endişelendiren koşul, tecrübeli oyuncunun formunun zirvesinde bir şekilde Kadıköy’e çıkacak olması. Başarılı teknik adam, Gomis’i adam adama markajla durdurmayı planlıyor. Bu konuda güvendiği ad ise Martin Skrtel. Slovak oyuncu, hem hava toplarındaki hakimiyeti ayrıca de fizik gücüyle ön plana çıkıyor. Skrtel keza yıllardan beri Premier Lig’de dünyaca meşhur forvetlere aleyhinde tayin yaptı. Aykut Iri, öğrencisinin Gomis’e adım attırmayacağına inanıyor. (Fanatik)

Tarih: 14.03.2018 08:31 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur