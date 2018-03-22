Kocaman’a sürpriz yanıt; “Böyle Valbuena oldum”

derbisinde sonra oyuna giren, maç biter bitmez erkenden evinin yolunu tutarken, teknik direktörsoyunma odasında tartıştığı şeklindeki haberlerinin aksine bütün bir profesyonel gibi davranarak saha dışarıda isyan etmeyen karakteriyle bütün anekdot almaya devam ediyor.

“TOPU FAZLA OYALAMA”

Oyuncunun bu davranışları teknik heyeti etkilese de Fransız yıldız saha içi performansıyla ise Aykut Öğretmen ile hafıza ayrılığında. Yerine Geçen Kimse bıraktığı oyuncusuyla adeta her hafta konuşan Aykut Iri, “Kademeye daha fazla girmelisin. Maç içinde yerini fazla kaybediyorsun. Bu da bize pozisyon olarak geri dönüyor. Topla da daha idareli oynamalısın. Ayağında topu çok oyalama. Boştaki arkadaşına bir lahza önce servis yap” şeklinde uyarılarda bulundu.

JOKER OYUNCU

Kocaman, konuşmalara rağmen hala alışkanlıklarından vazgeçmeyen Valbuena’yı joker gibi tutarak ikinci yarılarda maçı çevirmesi için oyuna dahil etme kararı alırken, başlıca iç saha mücadelelerinde daha fazla kısmet bulan oyuncu bu durumla ilgili olarak hocasına “Senelerdir oynadığım bir futbol tarzı var. Valbuena olduysam böyle oldum. İnsan alışkanlıklarından kolay basit vazgeçemiyor Ama düzelmek için elimden geleni yapacağım” itirafında bulundu.

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Kaynak: www.sporx.com

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