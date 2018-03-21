Kocaman’a cevap verdi! ‘Valbuena olduysam…’

Galatasaray derbisinde sonra oyuna giren Valbuena, maç biter bitmez erkenden evinin yolunu tutarken, teknik direktör Aykut Kocaman’la soyunma odasında tartıştığı şeklindeki haberlerinin aksine tam bir profesyonel gibi davranarak saha dışarıda isyan etmeyen karakteriyle bütün not almaya devam ediyor.

“TOPU ÇOK OYALAMA”

Oyuncunun bu davranışları teknik heyeti etkilese de Fransız yıldız saha içi performansıyla ise Aykut Öğretmen ile fikir ayrılığında. Değiştirme bıraktığı oyuncusuyla az daha her hafta konuşan Aykut Kocaman, “Kademeye daha çok girmelisin. Maç içinde yerini fazla kaybediyorsun. Bu da bize pozisyon olarak geri dönüyor. Topla da daha ekonomik oynamalısın. Ayağında topu fazla oyalama. Boştaki arkadaşına bir an önce servis yap” şeklinde uyarılarda bulundu.

“VALBUENA OLDUYSAM BÖYLE OLDUM”

Kocaman, konuşmalara karşın hala alışkanlıklarından vazgeçmeyen Valbuena’yı joker gibi tutarak ikinci yarılarda maçı çevirmesi için oyuna dahil etme kararı alırken, genelde iç saha mücadelelerinde daha çok şans bulan oyuncu bu durumla ilgili olarak hocasına “Senelerdir oynadığım bir futbol tarzı var. Valbuena olduysam böyle oldum. İnsan alışkanlıklarından basit basit vazgeçemiyor Lakin düzelmek için elimden geleni yapacağım” itirafında bulundu.

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Kaynak: spor.haber7.com

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