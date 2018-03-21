Kayserispor’dan 1+1 yıllık anlaşma!

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tesislerde düzenlenen ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir’in de hazırlanmış bulunduğu törende 35 yaşındaki Kucher, 1+1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Kayserispor, Shakhtar Donetsk’te 7 Ukrayna ligi, 6 Ukrayna Kupası, 5 Ukrayna Süper Kupa ve 1 kez de UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Kucher’i sezon başında renklerine bağlamıştı.

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Kaynak: spor.haber7.com

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