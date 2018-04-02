Kasımpaşalı Diagne: Juventus’a dönmeyi çok isterim

Kasımpaşalı futbolcu Mbaye Diagne, takımın fazla kabiliyetli oyunculardan kurulu olduğunu ve önemli bir takım olduklarını söyledi.

Kasımpaşa’nın başarılı forveti Mbaye Diagne Bütün Saha dergisine açıklamalarda bulundu. Her çocuk gibi arkadaşlarıyla oynayarak futbola başladığını söyleyen Diagne, “Okuldan çıkar çıkmaz anında üstümü değiştirip arkadaşlarımla futbol oynamaya giderdim. Futbol oynamayı çok seviyordum. Ben futbol oynarken annem ya da öteki akrabalarımız beni izleme fırsatı bulamadı. Çünkü arkadaşlarımla her zaman sokakta oynuyordum. daha sonra bir turnuvaya katıldım. O turnuvayı annem de izlemek istedi. Benim nasıl oynadığımı merak ediyordu. Beni izledi ve beğendi. İtalya’da yaşayan dayımı arayıp, doğrusu iyi oynadığımı söyledi. Dayım da ‘İznim olduğu zaman Dakar’a gelip Mario’yu izleyeceğim. Eğer yapılabilecek bir şey varsa ben size muavin olurum’ dedi. Tatildeyken Senegal’e geldi. Tabii biz o zamanlar arkadaşlarımla sokak futbolu oynuyorduk. Ayağımızda futbol ayakkabıları değil lastik ayakkabılar vardı. Dayım bana İtalya’dan ayakkabılar ve kıyafetler getirdi. Onlarla oynadık. Dayım beni izledikten sonra futbolcu olabileceğimi düşündü ve İtalya’ya götürdü. Orada denemelere katıldım. Basit bir işlem değildi çünkü minik bir çocuktum. İki sene boyunca İtalya’da kaldım ve dağıtılmış takımlara gittim. En sonunda da benim için inanılmaz bir rüyayı gerçekleştirip Juventus’la sözleşme imzaladım. Gerçekte olağanüstü bir tecrübeydi. Şahane bir andı benim için. Çünkü Dakar’dan gelip İtalya’da Juventus’la kontrat imzalamak, benim gibi ufacık bir çocuk için sahiden ulaşılmaz bir hayaldi. Ben de bu hayali gerçekleştirmiş oldum” diye konuştu.

Juventus ismini duyunca heyecanlandım

Kariyer basamaklarında Brandizzo’dan sonra Bra takımına geçtiğini söyleyen Diagne, “Bra sanki profesyonel bazı gibiydi. 3. Lig’de uğraş ediyorlardı. Bra’ya gittikten sonra şunu gördüm, ırk daha alçak liglere ilgi duyuyor ve o liglerdeki oyuncuları izliyor. Orada da 23 gol attım ve aniden Serie B takımlarının gözdesi oldum. Birçok ekip beni aktarma etmek istiyordu. Ben de bu ilginin farkındaydım ama sonradan Juventus ismini duyunca çok heyecanlandım ve kuşkusuz onlarla anlaşmaya karar verdim. Brandizzo’dan sonradan Bra’ya geçişim ve oradaki iyi performansım beni Juventus’a taşımış oldu” dedi.

Çin’de iyi futbol oynadım

Çin’de iyi futbol oynayıp iyi işler yaptığını bildiren Mbaye Diagne, “Birincil yılım uyma olarak çok zordu. yine de 17 gol attım. Belirtilen bir şöhret yakalamıştım. Orada sürdürmek için önümde çoğu seçenek vardı. Çünkü bundan böyle ad yapmış bir oyuncuydum. Ama Çin’de oynamaya devam edersem milli takıma gitmem çok kuvvet olacaktı. Çin macerası benim için iki takvim fedakarlık gibi bir şeydi. Çünkü dilini fazla zorlama öğrenebileceğiniz, çok uzakta bir yerde futbol oynamak bir takım şeyleri zorlaştırıyordu. Maddesel anlamda ise her şey yolundaydı. 25 yaşında bir oyuncu olarak orada iki yıllık tecrübeden daha sonra her yerde Avrupa’ya dönmek ve kalitemi uygulamak istedim. Ulusal takımda oynayabilmek ve daha yüksek hedeflere ulaşabilmek için oldukça doğal bir seçimdi. Avrupa’ya döndükten sonradan başka takımların ilgisi oldu. Menajerlerle konuştuk. Teklifi getiren insanlarla tartıştık ve Kasımpaşa’da karar kıldık. Çünkü Kasımpaşa çok önemli bir takım. Oldukça dinç bir kadrosu ve kayıtlı bir amacı olan bir takım. Iki Taraflı olarak birbirimize asistan olabilirdik. Bunu düşündüğüm için bu teklifi kabul etmeye karar verdim. Burada olduğum için çok mutluyum. Buraya gelmeden önce bana anlattıklarından daha fazlasını Kasımpaşa’da bulmuş oldum. Çünkü eğer böylesi bir teklif karşıma çıkmasaydı Çin’den terketmek ya da Türkiye’yi yeğlemek fazla basit değildi benim için Daha fazla düşünmem gerekirdi. Ama şu an burada olduğum için fazla mutluyum” ifadelerini kullandı.

Juventus’a dönmeyi fazla isterim

Bir gün Juventus’a dönmeyi çok istediğini belirten 26 yaşındaki futbolcu, “Çünkü fazla sevdiğim bir takım ve kadro. Lakin şu anda kulübümle 1.5 takvim kontratım var. Bu süre her tarafında elimden gelenin en iyisini gerçekleştirmek istiyorum. Ben bir forvet oyuncusuyum. Kendi kalitemi, özelliklerimi biliyorum. Şimdiye değin gittiğim her ligde goller atmayı ve takımıma katkı maddesi sunmayı başardım. Burada da aynı şeyi depreşmek istiyorum. Gol atacağımı biliyorum fakat bu keza oynayacağım süreye ayrıca oynayacağım maçlara tabi olarak değişecektir. 1.5 sene her tarafında burada elimden gelenin en iyisini yaptıktan sonra fırsatları değerlendirip, kendime bir yol çizeceğim. Buraya az önce geldim ve konuşmak için erken. Elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma katkıda bulunmak istiyorum” açıklamasını yaptı.

Tarih: 02.04.2018 10:55