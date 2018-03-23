Kardemir Karabükspor’un yeni hocası belli oldu !

Spread the love



















Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, teknik direktörlüğe Ünal Karaman’ı getirirken, mevcut teknik direktör Levent Açıkgöz’ü ise genel menajer olarak görev verecek. Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Aytekin’in yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Levent Açıkgöz’ü takımda genel menajerliğe getirdiklerini teknik direktörlük konusunda da Ünal Karaman ile anlaştıklarını söyledi. Bir yılı opsiyonlu sezon ardına kadar prensipte anlaşma sağlanan Ünal Karaman, bu sabahleyin saatlerinde kente gelerek, asistan hocaları ile birlikte Özel Medikar Hastanesi’nde sıhhat kontrolünden geçti. Karaman, sonra tesislere geçerek burada Kulüp Başkanı Mehmet Aytekin ile görüştükten sonradan devlete ait sözleşmeyi imzalayacak. Faal futbol yaşamını tamamladıktan daha sonra 2000-2004 yılları arasında A Ulusal Futbol Takımı muavin antrenörlüğü görevinde bulunan Karaman, 2005 yılında Ümit Ulusal Takım teknik direktörlüğü görevine getirildi. 26 Eylül 2007’de Konyaspor’u çalıştırmaya başlayan Karaman, daha sonra MKE Ankaragücü, Adana Demirspor ve Şanlıurfaspor’da tahsis yaptı. Karabükspor’da büyük skandal ! 11 milyon TL…

——————————-

Kaynak: www.haber3.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







