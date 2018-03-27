Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman iddialı!

Spor Toto Süper Ligi’nde mali açıdan zor günler yaşayan ve ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

Antrenman öncesi açıklama yapan Ünal Karaman, “Hem bizler ayrıca de camiamız açısından yeni bir randevulaşma, inşallah hayırlı olur. Natürel ama içinde bulunduğumuz durumu bizler hazmedemiyoruz. Sonuçta spor adamları olarak yıllardır Karabükspor’u takip ediyoruz. Dolayısıyla bulunduğu nokta fazla hazmedilebilecek bir nokta yok. İnşallah güç birliği oluşturacağız. Yapabileceklerimizin en iyisini biz yapacağız. Futbolcu arkadaşlarımızdan da yapabileceklerinin en iyisini saha içerisinde kullanmalarını bekleyeceğiz. Desteklerle birlikte ilerleyen haftalara, önümüzdeki yıla neyse, hazırlığımızı bizi en iyi noktaya taşıyabilecek, hangi şekil olacaksa onun hazırlığı içerisinde olacağız. Dolayısıyla yapmış olduğumuz hazırlıklar keza kısa vadeli olacak hem orta vadeli olacak, keza de gelecekte şahsiyet ve kabiliyet olarak hangi arkadaşlarımız bizimle beraber olacaksa onları tanınma gayreti içerisinde olacağız. Ama her şeyin ötesinde bir her şeyi bilen yapısında değil, eğer alabilen olursa ilham verecek boyutta kendimizi göreceğiz, futbolcu arkadaşlarımızı bu bilinç içerisine çekeceğiz” diye konuştu.

Son esas kadar uğraş edeceklerini ifade eden Karaman, “Son asıl dek verebileceğimiz çaba neyse, yeteneğimiz neyse mesai, saat lafı olmaksızın hizmete devam edeceğiz. Umuyorum ama mevlam yüzümüzü kara çıkartmaz. Teknik boyutta açıkçası çok iyi olduğumuzu söyleyemem. Arkadaşlar da bunun farkındalar zaten. Natürel ancak bu takım kimyası fazla farklı bir şey. Ekip mühendisliği fazla öbür bir şey. Bu bir tenkit değildir. Daha önceki yönetimin hesaplaması kapsamında yapılmış bir programlamadır. Biz buna hürmet duyuyoruz. Elimizdeki araç gereç bu. Elimizdeki arkadaşlarımız bu. Biz bunun nasıl üzerindeki külü nasıl köz haline getirebiliriz onun hesabı içerisinde olacağız. O yangını yüreğinde arkadaş canlısı hissederek, bizi ileriye, geleceğe taşıyacak mücadeleyi verecek oyuncularımız kimlerse onların hazırlığı içerisinde yapacağız. Ben buraya hikayeden gelmedim. Burası laylay lom günleri yok. Ne kendim, ne idare ne de sporcularım namına böyle bir şeyi kabullenmem söz konusu yok. Evet fena durumda olabiliriz lakin bu havlu atmak anlamı değildir. Her maça bu arada ‘ya kötüyüz işte, şöyle olacak böyle olacak’ çağrıda bulunmak değil, biz var olan hazırlığımızı en üstteki seviyede yapacağız, en iyi seviyeye en iyi mücadeleyi verme namına antrenmanlarımızı yapacağız. Motivasyon olarak zinde bir şekilde kendimizi sahaya çıkartmaya gayret göstereceğiz. İnşallah ligi böyle tamamlayacağız” dedi.

Karaman, hedeflerini bitirmiş bir oyuncu bakmak istemediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Ekip disiplini söz konusu lakin biz bunu sevgiyle yıllar yılı yaptık. Bu bizim en büyük silahımız olacak. Tekrar bu sevgiyle, kucaklaşmayla bu işi yapmaya çalışacağız. Burada faşizan bir zorlama değil. Burada bir arkadaşlık kucaklaşması var. Ama aldığımız ekmeğin aldığımız paranın da karşılığında bir helallik almamız gerekecek. Dolayısıyla ben burada hedeflerini bitirmiş bir oyuncu bakmak istemem. O bilinç içerisinde olacak olan arkadaşlarımız olursa da onlarla konuşup gereğini yapacak boyutta olacağız. Yetkisiz yönlerini kapatma gayreti göstereceğiz. İyi yönleri varsa iyi yönlerini de arttırıp daha çok mücadele eden bir takım içerisinde değerlendirmeye çalışacağız.”

15 milyon TL bulunmadığında kulübe aktarma yasağı geleceğinin hatırlatılması üzerine Karaman, “O günün sorunu olsun inşallah. İnşallah o kadar bir yasaklanmış olmasın” diyerek cevapladı.

Bülent DİKTEPE / KARABÜK (DHA)

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Kaynak: www.fanatik.com.tr

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