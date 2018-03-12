Karadağ’ın Türkiye kadrosu açıklandı

Karadağ A Milli Futbol Takımı’nın, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ve sahasında Türkiye ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.

Karadağ A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, 27 kişilik namzet kadroya Gençlerbirliği’nden Aleksandar Scekic’i de ziyafet etti.

Karadağ Futbol Federasyonundan (FSCG) yapılan açıklamaya tarafından, namzet kadrodaki isimler şunlar:

Kaleciler: Mladen Bozovic (Larissa), Milan Mijatovic (Buducnost), Danijel Petkovic (Lorient)

Sıkı Savunma: Stefan Savic (Atletico Madrid), Filip Stojkovic (Kızılyıldız), Adam Marusic (Lazio), Zarko Tomasevic (Oostende), Marko Simic (Pahkator), Emrah Klimenta (Los Angeles Galaxy), Nemanja Mijuskovic (Tosno), Boris Kopitovic (Cukaricki)

Orta saha: Marko Jankovic (Partizan), Nikola Vukcevic (Braga), Elsad Zverotic (Sion), Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği), Marko Vesovic (Legia Varşova), Nebojsa Kosovic (Partizan), Mirko Ivanic (BATE), Damir Kojasevic (Shakhter Karagandy), Vladimir Jovovic (Jablonec), Sead Haksabanovic (West Çiğ United), Aleksandar Boljevic (Waasland-Beveren), Marko Bakic (Belenenses)

Forvet: Stevan Jovetic (Monaco), Fatos Beciraj (Mechelen), Stefan Mugosa (Incheon United), Luka Djordjevic (Arsenal Tula)

Tumbakovic, federasyonun internet sitesindeki açıklamasında, son iki yıldır milli takıma çağırdığı futbolculara gençleri de eklediğini belirterek, özellikle Boris Kopitovic ve Aleksandar Boljevic’in gelecek planları için manâlı oyuncular olduğunu ifade etti.

Oynayacakları iki özel maçın, UEFA Uluslar Ligi için manâlı sınavlar olacağını kaydeden Tumbakovic, Türkiye’nin kayda değer isimleri kadrosunda barındıran kaliteli bazı olduğunu aktardı.

Karadağ, 23 Mart’ta deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ile 27 Mart’ta da evinde Türkiye ile karşılaşacak.

Tarih: 12.03.2018 17:49 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur