Karadağ – Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, geçtiğimiz cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya’da oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazanmıştı. giderken İki ekip, 29 Mayıs 2016 tarihinde özel maçta aleyhinde karşıya gelmiş ve müsabakayı Türkiye 1-0 kazanmıştı.

Karadağ – Türkiye Maçı ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda?​

27 Mart 2018 Salı günü başkent Podgorica’da TSİ 20.10‘da başlayacak olan maç TRT 1 ekranından yayınlanacak.

Karadağ ile ikinci maç

A Ulusal Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki ikinci maçına çıkacak. İki takım daha önce başta, 29 Mayıs 2016’da hazırlık maçında Antalya’da karşısında karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal’ın 90 4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı. Milli ekip, bu mücadeleyle rakibiyle Karadağ’daki ilk maçına da çıkmış olacak.

Karadağ Milli Ekip kadrosu

Kaleci: Mladen Bozovic (Larissa), Milan Mijatovic (Buducnost), Danijel Petkovic (Lorient)

Defans: Stefan Savic (Atletico Madrid), Filip Stojkovic (Kızılyıldız), Adam Marusic (Lazio), Zarko Tomasevic (Oostende), Marko Simic (Pahkator), Emrah Klimenta (Los Angeles Galaxy), Nemanja Mijuskovic (Tosno), Boris Kopitovic (Cukaricki)

Orta saha: Marko Jankovic (Partizan), Nikola Vukcevic (Braga), Elsad Zverotic (Sion), Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği), Marko Vesovic (Legia Varşova), Nebojsa Kosovic (Partizan), Mirko Ivanic (BATE), Damir Kojasevic (Shakhter Karagandy), Vladimir Jovovic (Jablonec), Sead Haksabanovic (West Çiğ United), Aleksandar Boljevic (Waasland-Beveren), Marko Bakic (Belenenses)

Forvet: Stevan Jovetic (Monaco), Fatos Beciraj (Mechelen), Stefan Mugosa (Incheon United), Luka Djordjevic (Arsenal Tula)

Türkiye, 557. maçına çıkıyor

A Ulusal Futbol Takımı, Karadağ ile deplasmanda oluşturacağı hazırlık maçıyla 557. defa sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 95 takvim tarihinde 293’ü resmi, 263’ü özel geride kalan 556 maçta, biri hükmen elde etmek üzere 210 başarı aldı, 128 kez berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı takım, 238’i deplasmanda, 239’u evinde, 79’u da tarafsız sahada elde etmek üzere bu maçlarda 3’ü hükmen galibiyetten elde etmek üzere toplam 730 gol attı, kalesinde 806 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 87 bambaşka ülke ulusal takımıyla çaba etti. Milliler, 556 karşılaşmanın 478’ini Avrupalılarla, 30’unu Asyalılarla, 23’ünü Amerikalılarla, 22’sini Afrikalılarla, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 556 maç içinde birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan aralarında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan özel yarışma 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan’ın kaide dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0’lık skorla kayıt etti.

Öte yandan, Türkiye’nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova’nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Lucescu dönemindeki 8. maç

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 8. maçına Karadağ karşı çıkacak. Ay-yıldızlı takım, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 7 maçta iki galibiyet alırken, 4 defa mağlup oldu, bir kere de eşitliği bozamadı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının gerisinde 2 Ağustos 2017’de 2 1 yıllık anlaşma imzalanan Lucescu yönetimindeki ulusal ekip, birincil maçında, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Ukrayna’ya 2-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam ile çıktığı ikinci maçta, elemelerde Hırvatistan’ı Eskişehir’de 1-0 yenmeyi başardı. Ulusal takım, Lucescu yönetimindeki üçüncü karşılaşmasında İzlanda’ya Eskişehir’de 3-0 mağlup olarak, Dünya Kupası’na katılma şansını kaybetti, dördüncü maçında ise deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı. Ay-yıldızlı takım, tecrübeli teknik adam idaresindeki hazırlık maçlarında ise Romanya’ya deplasmanda 2-0, Arnavutluk’a Antalya’da 3-2 yenildi. Milli Takım son maçında ise İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup etti.

Mart ayında 9 yıldır yenilgi yok

A Ulusal Futbol Takımı, mart ayında daha önce 53 maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalardan 24’ünü kazandı, 16 beraberlik, 13 de bozgun aldı, 73 gol attı, kalesinde 58 gol gördü. Milliler, 28 Mart 2009’da İspanya’ya 1-0 yenildikten sonra martta oynadığı 12 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı, mağlup olmadı.

2018’deki ikinci maç

Ay-yıldızlı takım, Karadağ karşılaşması ile 2018 yılındaki ikinci maçına çıkacak. Bu sene oynadığı ilk karşılaşmada İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup eden milliler, 2017 yılında yaptığı 6’sı devlete ait, 4’ü özel 10 maçta 4 başarı, 4 yenilgi ve 2 birliktelik almıştı. A Milli Ekip, 2017 yılındaki maçlarda 14 kere fileleri havalandırdı, kalesinde de benzer sayıda gol gördü. A Ulusal Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki ikinci maçına çıkacak. İki ekip daha önce ilk önce, 29 Mayıs 2016’da hazırlık maçında Antalya’da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal’ın 90 4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.



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Kaynak: www.fanatik.com.tr

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