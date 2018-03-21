Karabükspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Kulüp başkanı Mehmet Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “kan değişikliğine” ihtiyaçları olduğunu ve bu nedenle Karaman ile masaya oturduklarını söyledi.

Mevcut teknik direktör Levent Kurnaz ile yollarını ayırmayacaklarını ve kendisinin bundan sonradan kulübe genel menajer olarak hizmet edeceğini anlatan Aytekin, şöyle konuştu:

“Şiddet günleri atlatmak için canla başla çaba ediyoruz. Öncelikle işin ekonomik boyutunu düzeltmek için çalışıyoruz. Bunun yanında sportif konu da fazla kayda değer. Durumumuz bu anlamda iç açıcı değil ve bir kan değişimi gerekiyordu. Deneyimli teknik direktör Ünal Karaman ile bir yılı opsiyonlu 1,5 sene anlaştık. Allah nasip ederse bugün devlete ait anlaşma imzalanacak ve derhal takımın başına geçecek. İnşallah daha iyi olacak her şey.”

Ünal Karaman son olarak geçen sezonun ilk yarısında Şanlıurfaspor’da ödev yapmıştı.

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Kaynak: spor.haber7.com

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