Karabükspor’un yeni hocası belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, teknik direktör Ünal Karaman ile anlaştı.
——————————-
Spor Toto Süper Lig’de son sırada bulunan Kardemir Karabükspor’da teknik direktör Levent Açıkgöz, kulübün genel menajerliğine getirildi.
Teknik direktörlüğe ise Ünal Karaman getirildi. Karaman ile bugün kulüp binasında sözleşme imzalanması bekleniyor.
——————————-
Kaynak: www.sporx.com
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da