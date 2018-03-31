Karabüksporlu Ergin Keleş maç sonunda önemli açıklamalar yaptı! ‘İlk yarıda…’

Karabükspor’un tecrübeli oyuncusu Ergin Keleş, Sivasspor maçı sonrası yayıncı kuruluş beIN Sports’a konuştu.

Ergin Keleş, “Bugün takım olarak iyi bir reaksiyon verdik. Daha tertipli olan bazı görüntüsündeydik. Ama Süper Lig’de yalnızca mücadele etmek yetmiyor. Topu da iyi kullanmanız gerekiyor. Bilhassa ilk yarıdaki oyun umut vericiydi. Her maçta kendimizi daha çok ilerletmek isteyen bir ekibiz. İkinci yarıda derhal gol yiyoruz. Yediğimiz kolay goller motivasyonu düşürüyor. O gole tepki de veremedik lakin öteki maçlara tarafından daha iyiydik. Arkadaşlarımı kutluyorum.” ifadelerini kullandı

Tarih: 30.03.2018 22:05