Karabükspor’da büyük skandal ! 11 milyon TL…

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Kardemir Karabükspor’da eski başkan Hikmet Ferudun Tankut dönemine dair hen gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Fanatik gazetesinin haberine göre; Kulüpte kanunsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında yeni yönetim göre dava açılan Tankut’un döneminde futbolcu izleme gideri olarak 2016/17 sezonuna ait 11 milyon TL’lik masraf belgesi yayınlandı. Spor Toto 1. Lig’de bile birçok takımın bütçesi 10 milyon TL’yi aşmazken, Karabükspor’un yalnızca oyuncu izlemeye bu değin para harcamış olması büyük yankı uyandırdı. İşte o harcama belgesi:

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Kaynak: www.haber3.com

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