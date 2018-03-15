Karabük 6 eksikle Osmanlıspor karşısında

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Cuma günü sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını tamamladı.

Çamlık Spor Tesisleri’nde, teknik direktör Levent Açıkgöz yönetimindeki son idmanda taktik egzersiz yapıldı.

İdmanın gerisinde Metin Türker Tesisleri’ne geçen kafile, burada kampa girdi.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Karabük ekibinde 6 oyuncu Cuma günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Marius Alexe, Ferhat Görgülü ve Cem Özdemir, kart cezalıları Olafur Ingi Skulason ve Luis Ibanez ile kadro dışı bırakılan Kerim Varlıklı, Osmanlıspor’a aleyhinde oynayamayacak.

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Kaynak: www.sporx.com

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