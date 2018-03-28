Kalan haftalarda kale Volkan Demirel’in !

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Spor Toto 1’inci Lig takımlarından Boluspor’a hazırlık maçında 6-2 yenilen Fenerbahçe’de moraller bozulurken, Aykut İri, deneyimli adlara özel vazifeler verdi. Başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut İri, bu ağır mağlubiyet sonrası sinirlenirken, ekip kaptanı Volkan Demirel de bu hezimet sonrası dostlarına sert ihtarlarda bulundu. Deneyimli file bekçisi karşılaşmada yer alan ekip dostlarına ilk defa bir arada oynamanın gerekçe olmadığını ve Boluspor’a karşı istenilen oyunu sergilemediklerin söyledi. Bolu dış sahasında kusurlu goller yiyen ve ilk defa kalesinde 6 gol gören Volkan Demirel, hezimet sonrası Fenerbahçe’nin de kendisinin de bu gidişat karşısında negatif etkilendiğini kaydoldu. İRİ’DAN ÖZEL VAZİFE Volkan Demirel her ne kadar kalesini Boluspor’a karşı gözetemese de ligin 27’nci haftasında pazartesi günü oynanacak Kayserispor dış sahasında forma bulacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut İri, son 8 haftada kalede rastgele bir negatiflik yaşanmadığı takdirde Volkan’a vazife verecek. İri, deneyimli file bekçisine özel vazifeler de vererek ekibi negatif tesirlerden kurtarmasını ve derlemesini de istedi. Volkan ile yaptığı görüşmede son 8 haftaya girildiğini andırdıran İri’ın, “Ekip olmak zorundayız. Ekip olarak bu sürecin üstesinden gelebiliriz. Sana, Mehmet’e ve ekipteki deneyimli adlara büyük iş düşüyor. Siz ekibi derleyin ve hakimiyeti ele alın” dediği belirtildi. Öte yandan Aykut İri, geride kalan maçlarda bekleneni vermeyen Kameni’yi yedek soyundurmaya devam edecek. İSMAİL TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI Spor Toto Süper Lig’in 23’şancı haftasında sakatlanarak sahalardan uzak kalan İsmail Köybaşı, ekibe dahil oldu. Ulusal arada yapılan Kayserispor maçı hazırlıklarında sahada çalışmalara katılan Köybaşı’nın bu maçta vazife alması bekleniyor. Öte yandan Janssen’in sakatlığı devam ediyor.

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Kaynak: www.haber3.com

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