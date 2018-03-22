‘Kadıköy’de kaldırdığımız kupa canını acıtmış…’

Geçtiğimzi gün gazeteci Emre Bol’un Galatasaray’ın Kadıköy’de yaşadığı şampiyonlukla ilgili sözlerine Necati Ateş cevap verdi.

Emre Bol, canlı yayında ”Fatih Terim’e soruyorum: Eğer o gün, Aziz Şimşek hapiste olmasaydı sen o kupayı orada kaldırabilir miydin?” ifadelerini kullanmıştı.

Necati Alev de twitter hesabından bu açıklamalara ”O kupayı sonuna kadar yargı ederek kaldıran bir oyuncu olarak ben de sana soruyorum; Emre Bol. Şampiyon olurken sayın Aziz Yıldırım’a sorduk mu ama, kupayı kaldırırken soralım?Üstünden yıllar geçmiş, görünürde canını acıtmış,hala bunları konuşuyorsun! Acını tazelemek istemezdim ama…” ifadeleriyle yanıt verdi. Necati Alev’in paylaşımında Galatasaray’ın Kadıköy’de üstünlük yaşadığı geceden kareler de yer aldı.

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Kaynak: spor.haber7.com

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