Josef de Souza’dan taraftara çağrı!

Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, 2-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardındaki beIN Sports’a konuştu.

Öne çıkan değerlendirmeler şu şekilde:

“Bugün galip gelmek kesinlikle fazla önemliydi. Bugün teknik olarak iyi değildik ama öz güven açısından galip gelmek çok önemliydi. Kesinlikle her başarı çok manâlı. defalarca iki mağlubiyetten sonradan Malatya maçı fazla önemliydi. Derhal derbi maçı var ve taraftarlarımızı stadyuma maça gösteri ediyorum. Biz de üstünlük yarışında son asıl dek olacağız.”

Tarih: 11.03.2018 18:24 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur