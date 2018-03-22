Janssen: Bekle beni Beşiktaş

But parmağındaki sakatlık sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Janssen, sahalara dönmek için bundan böyle gün sayıyor. Havuz çalışmalarına geçtiğimiz günlerde start veren Hollandalı forvet, ulusal ara sonrası takımla idmanlara da başlayacak. Beşiktaş ile 18 Nisan’daki kupa maçında forma giymesi beklenen Janssen’in arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalarda epeyce sabırsız olduğu bildirildi. Sarı-lacivertli futbolcunun, “Futbolu fazla izledim. Sakatlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Beşiktaş maçına dek bütün hazırlanmış olup golle dönmek istiyorum” dediği kaydedildi. köybaşı da dönüyor öte taraftan İsmail Köybaşı’nın da durumunun yakından takip edildiği, tecrübeli sol bekin yine Janssen gibi milli ara sonrası takımla çalışmalara çıkacağı gelen haberler aralarında.

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Kaynak: spor.haber7.com

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