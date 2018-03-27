İzlanda, 2018 Dünya Kupası’nı boykot edecek!

21. FIFA Dünya Kupası’nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri aralarında Rusya’da gerçekleşmesi planlanıyor. Maçlar, Kaliningrad, Kazan, Moskova, Nizhny Novgorod, Rostov-on-Don, Samara, Saransk, Sochi, St. Petersburg, Volgograd ve Yekaterinburg’da gerçekleştirilecek.

İlişkiler askıda

İzlanda, İngiltere ve Rusya aralarında yaşanan casusluk krizi sebebiyle, Dünya Kupası’nı diplomatik olarak boykot edeceğini açıkladı. Keza İzlanda, Rusya ile ikili ilişkilerini en üst düzeyde askıya aldı.

Resmen doğrulandı

Rusya’nın Reykjavik Büyükelçisi Anton Vasilyev, Rus medyasına konuyla ilgili açıklamasında, İzlanda Dışişleri Bakanı Godhlaugur Thor Thordharson’dan üst seviye ikili diyalogu askıya aldıkları bilgisini aldığını doğrulayarak, “Bu bağlamda, İzlanda yöneticileri bu yaz FIFA Dünya Kupası’nı ziyaret etmeyecek” ifadelerini kullandı.

Yaşanan kriz hakkında…

Rus askeri istihbaratında görevliyken İngiltere hesabına casusluk yapan Skripal’e suikast girişimi yapılmıştı. Skripal, İngiltere’de A-234 maddesiyle zehirlenmiş, İngiliz hükümetinin saldırıdan Rusya’yı sorumluluk sahibi tutmasıyla kriz derinleşmişti. Moskova, suçlamaları kabul etmeyerek, söz konusu maddenin İngiltere’de rahatlıkla üretilebileceğini, Londra’nın suçlamalara ilişkin delil sunması gerektiğini vurgulamıştı. ()

Tarih: 26.03.2018 23:05

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Kaynak: www.ajansspor.com

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