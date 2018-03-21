İtalyanların Cengiz hayranlığı! Messi benzetmesi

Bir gazetecinin, “Cengiz Ünder bazılarına Messi’nin gençliğini hatırlatıyor. Ne düşünüyorsunuz?” şeklindeki sorusuna Monchi, “Kendimce bu adil bir mukayese değil. Türkiye’den geldi ve uzun bir adaptasyon süreci geçirdi. ağır ağır önemli bir oyuncuya dürüst evrildi. Takım için zorlama bir dönemde çok kritik goller attı. Gelişimine devam etmeli ve De Rossi, Nainggolan, Strootman, Manolas ve Kolarov gibi liderlerimizin yerini almalı.” cevabını verdi.

Bu sezon Serie A’da 24 maçta 1152 dakika vakit alan Cengiz, 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Ulusal oyuncu, Serie A’daki son 7 maçında ise 5 gol ve 1 asistlik bir istatistiğin altına imzasını attı.

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Kaynak: spor.haber7.com

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