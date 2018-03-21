İtalyan golcüden Galatasaray itirafı

ekiplerindenforması giyen, geleceği hakkında konuşurken sürpriz biritirafında da bulundu.

Bu sezon Watford’da istediği süreyi alamayan ve yaz aktarma döneminde Galatasaray ile anılan Stefano Okaka, Çizme basınına verdiği röportajında bir gerçeği açıkladı.

28 yaşındaki İtalyan golcü oyuncu Ocak ayında Galatasaray ile görüştüğünü dile getirdi.

Bu sezon Watford formasıyla sadece 12 lig maçında oynayan Okaka, röportajında, ”Açıklayamadığım bir takım problemler yaşadım. Ağustos ayında işler yolunda gitseydi Watford’dan ayrılmayı düşünmezdim. Fakat o kadar olmadı. Sevilla ile anlaşmaya fazla yakındım. Ancak iki kulüp anlaşamadı. Transferin son günü de diğer bir fırsat çıkmadı. Benzer şey Ocak ayında Galatasaray için de oldu. Şu an yapabileceğim en iyi şey sezon sonunu beklemek” ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminde Galatasaray, Eren Derdiyok ve Bafetimbi Gomis’e alternatif olması için uzun zaman forvet aramış ama sarı-kırmızılı takım Ocak ayını forvet transferi yapmadan kapatmıştı.

2016 yılında Anderlecht’ten Watford’a transfer olan Okaka’nın kulübü ile 2021 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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Kaynak: www.sporx.com

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