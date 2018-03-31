İşte Rıza Çalımbay’ın Galatasaray planı

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Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında pazar günü Galatasaray ile oynayacakları rastlama öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, ligin son iki haftasında Teleteset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında istedikleri sonuçları aldıklarını belirterek, kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür etti. Galatasaray maçının çok kayda değer olduğunu açıklayan Çalımbay, şunları söyledi: “Galatasaray maçımızı var ve bu tesadüf iki takım için de çok kayda değer. Ligimizin lideri ile oynayacağız. Kendi sahasında taraftarıyla çok etkin oynayan, çok iyi forvetlere sahip bir takım. Biz her türlü tedbirimizi alacağız. Üstünlük yarışına baktığınızda en ayrıcalıklı takımlardan bir tanesi Galatasaray. Onun için oynayacağımız maç basit maç olmayacak. Fakat Galatasaray’ın nasıl hedefi varsa bizim de hedefimiz var. Bizim de oradan mutlaka puan ve puanlarla ayrılmamız gerekiyor. Biz kalan 8 maçımızı çok iyi şekilde bitirmek zorundayız. Onun için de ligin ardına kadar tüm maçlarda hakemin son düdüğü çalana kadar mükemmel çaba edeceğiz fakat hedefimiz olan Avrupa’yı yakalayalım. Geçen hafta beceriksiz çalışmamıza rağmen herkesin hırsı, ricası, arzusu dört dize. Kayda Değer olan burada yaptıklarımızı sahaya yansıtmak. Kendimize kadar hedefimiz var ve bu hedefe mutlaka ulaşmamız gerekiyor. Arkadaşlarıma içten gelen inanıyorum. Sahada uğraş edip, her şeyimizi vererek bu maçı çok iyi şekilde bitireceğimize inanıyoruz.” Galatasaray – Trabzonspor maçının hakemi Fırat Aydınus ! “OKAY’I YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ” Sakatlığı yer alan oyuncularla ilgili olarak da bilgi veren Çalımbay, “Esteban en düşük 1 ay daha bizimle beraber olamayacak. Durica, Bero, Castillo 2-3 hafta daha olmayacak. Onazi cezalı. Okay’ın durumu yarın netleşecek. Bileğinde bir problem var, onu da yetiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu. “MÜCADELE ETMEDEN KAZANMAMIZ MÜMKÜN YOK” Galatasaray’ın bilhassa kendi sahasında etkili oynayan bazı olduğunu anlatan Çalımbay, şöyle devam etti: “Galatasaray’ın belirli oyuncuları değil, bütün takımına dikkat etmek gerekiyor. Bizim ekip oyun oyunu ve kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Bizim de puan ve puanlara çok ihtiyacımız var. Onun için Galatasaray veya başka takımla oynamışız fark etmiyor. Kalan 8 maçımızı kazanmamız lüzumlu. Biz çaba etmeden, kora kor oyunlara girmeden kazanmamız muhtemel yok. Hakem arkadaşımızın son düdüğüne dek oyundan kopmadan çaba etmeliyiz.” “FİZİK OLARAK HİÇBİR SORUNUMUZ DEĞIL” Ulusal arada takımın yaptığı 5 günlük izini de değerlendiren Çalımbay, bu konuda şunları söyledi: “Az kişiyiz. İstediğimiz şeyleri tam yapamıyoruz. Hazırlık maçı yaptık, hiç kimseyi çıkarmadık. Sadece ufak tefek problemleri olduğu için Burak’ı oynatmadık. Kadromuzda azıcık daha oyunca olabilse, hazırlık maçı istiyorduk, fakat olmadı. Ligin sonuna bakıldığında oyunculara doldurmak, fazla antrenman yaptırmak faydadan çok zarar getirir. Takımı fizik olarak zorlama duruma düşürecek bir şey yok. Antrenmanlarımız geçti. U21 ile oynanan hazırlık maçı mükemmeldi. Fizik olarak burada kalanlar mükemmel çalıştı. acilen bir sıkıntımız değil.” “KONGRE FAYDA SAĞLAYACAK” Trabzonspor kulübünün kongre sürecine de değinen Çalımbay, bu kongrenin Trabzonspor’a zararı olmayacağını açıklama ederek, “Kongrenin Trabzonspor’a hiçbir zararı olmayacak, tersine koskocoman bir faydası olacak. Buradan Trabzonspor kuvvetlenerek çıkacak. Hangi yönetim gelirse gelsin buraya baskı katacaktır. Yalnız burada radikal kararlar alınması gerekiyor. Onlar alındığında Trabzonspor’un önünün açık olduğunu düşünüyorum. Bazı şeylerin Trabzon’u korkutmaması gerekiyor. Burası çok büyük bir camia. Aktarma yasağı şüphesiz Trabzonspor’a bir nefes aldıracaktır. acilen biz çalışıyoruz, transfer yapmadık. Onun için Trabzonspor’un şu andaki kadrosu, alt inşa olsun, kiralık arkadaşlar olsun mutlaka buraya faydası olacaktır” ifadelerini kullandı. “BİZİM İŞİMİZ TRABZONSPOR” İşlerinin yalnızca Trabzonspor’un başarısı olduğunu söyleyen Çalımbay, “Benim burada bir sorumluluğum var. Bütün amacım da Trabzonspor’u iyi yere getirmek ve sezonu da burada mükemmel son vermek. Öteki takımlarla ve şampiyonlukla ilgili ara sıra benim ağzımdan bambaşka söylemler yazılıyor. böylece bazen mağdur duruma düşüyorum. Beşiktaş’ta yetiştiğim için kesintisiz Beşiktaş’la ilgili sorular soruluyor. Burada en büyük işimiz Trabzonspor’u çok yere getirmek. Başka hiçbir düşüncemiz yok. Bilhassa Galatasaray maçından önce sosyal medyada benim ağzımdan ‘Beşiktaş kazanan olur’ şeklinde söylemler çıkmış. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Ne Galatasaray, ne Fenerbahçe ne de diğer takımlarla ilgili bizim bir şey söylememiz mümkün değil. Üstünlük daha belirli yok, bir sürü oynayacağımız maçlar var. Bizim bütün takımlara saygımız baki lakin bizim işimiz Trabzonspor’dur” diyerek açıklamalarını noktaladı.