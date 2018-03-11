İşte Mustafa Cengiz döneminde yapılanlar

Başkan seçildiğinden bu yana kulüp içi sıkıntılardan başını kaldıramayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA’yla yapılan kritik toplantıyı da sorunsuz atlattı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz her geçen gün koltuğunu sağlama almaya devam ediyor. 20 Ocak’ta yapılan kongrede açık farkla favori olarak gösterilen Dursun Özbek’i geçerek başkan seçilen Cengiz, UEFA ile yapılan Parasal Fair Plan toplantısından da alnının akıyla çıktı. Başkan seçilmesinin peşinde 2.5 aylık süreç içinde gecikmiş borçlarla boğuşan Mustafa Cengiz, 6 karakter heyetle Nyon’a çıkartma yaptı ve 3.5 saat boyunca 50 sayfalık sunum yaptı.

HAYAL SATMADIK

UEFA’nın 10’a yakın soruşturma uzmanı karşısında ter döken Başkan, toplantıyı şova dönüştürmekten kaçınırken camiayı her türlü sonuca karşısında hazırlamaya çalıştı. UEFA yetkilileri karşında 3 ayrı senaryoya göre sunum yapan Cengiz ardından da “Biz, bilhassa gelecek 3 yıl için gerçekçi, samimi planımızı, olduğu gibi gerçek verilerle anlattık. Hayali hiçbir şey söylemedik. Ben defalarca en fena duruma hazırlanırım, en iyi geldiği zaman da şaşırmam” dedi. Bir sınavdan daha başarıyla ayrılan Cengiz, Mayıs ayındaki tercih öncesi elini azıcık daha güçlendirdi.

UEFA’da yapılan görüşme öncesinde Mustafa Cengiz’in yaptığı, “Kulüpte her şey tescil altında olacak. Çünkü yakın zamanda evraklar kayboldu. Böyle bir şart yaşanmaması için Galatasaray’ın kozmik odasını kuracağız” sözleri kafaları karıştırdı. Şimdi camia Cengiz’den hangi evrakların kaybolduğunu açıklamasını bekliyor.rılan Cengiz, Mayıs ayındaki seçim öncesi elini birazcık daha güçlendirdi.

KAÇ OYLA SEÇİLDİ?

Dursun Özbek: 1623

Mustafa Cengiz: 1703

Fotomaç

Tarih: 11.03.2018 09:41 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur