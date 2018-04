İşte İngilizlerin yeni Gerrard’ı !

Spread the love



















İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un 17 yaşındaki futbolcusu Curtis Jones, Merseyside ekibinin ‘Yeni Steven Gerrard’ı olarak gösteriliyor. Şişkin saçlarıyla uyarı çeken genç futbolcu, altyapısında yetiştiği Liverpool ile geçtiğimiz Şubat ayında profesyonel kontrat imzaladı. 2016-17 sezonunda ayrıca U18, keza de U16 takımlarında forma giyen orta saha oyuncusu Jones, kaydettiği ilerleme ile antrenörlerinden tam anekdot aldı. Liverpool şehrinde doğan ve şu lahza Steven Gerrard tarafından eğitilen Jones, UEFA Gençlik Ligi’nde attığı 4 golle takımının çeyrek finale çıkmasında kayda değer bir rol oynadı. Liverpool’un U18 takımında antrenörlük yapan kulübün efsanesi Steven Gerrard, “Jones’un nasıl hissettiğini iyi biliyorum. Bu oyuncuların öğrenme yetisi sadece gül bahçelerinde gelişmiyor. Kişisel gelişimleri kariyerlerindeki yükselişler ve düşüşlerle oluşacak” dedi. Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp da hemen şimdi 15 yaşındayken genç futbolcuyu A takımla idmanlara çıkartarak Jones’a olan güvenini göstermişti. Proud to announce that I have signed my first professional contract with @LFC . This was always my child-hood dream