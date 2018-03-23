İşte Beşiktaş’ın Talisca planı !

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Beşiktaş’ta Anderson Talisca’nın transferi konusunda izlenecek yol haritası netleşmeye başladı. Benfica ile sözleşmesini 2021 yılına değin uzatan Brezilyalı yıldız Talisca’yı elden kaçırmak istemeyen Beşiktaş satın alma opsiyonu kozunu son dakikaya kadar elinde tutacak. Gelen tekliflerden sonradan artık Beşiktaş’ta kalmak istemediği bahis edilen Talisca’nın tam aksine Siyah-Beyazlı kulüpte çok mutlu olduğunu gösteren Beşiktaşlı yöneticiler, oyuncuyla ilgili izlenimlerini ve bundan daha sonra peşine düşüp takip edecekleri yol haritasını AKŞAM’a açıkladı. İşte o sözler: DÖNÜŞÜNDE PATLAMA YAPAR Talisca’nın şüphesiz burada olmaktan bir şikayeti değil. Bu söylentiler katiyen iyi niyetli değil. Beşiktaş için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Fakat son dönemde Brezilya Ulusal Takımı’na çağrıldıktan sonra heyecana dayalı bir düşüş olduğunu düşünüyoruz. Bunun muhakkak kalıcı bir dönem olmadığı kanaatindeyiz. Brezilya Ulusal Takımı kampından döndükten daha sonra Talisca’nın patlama yapacağını düşünüyoruz. Bugüne dek Beşiktaş’a yaptığı katkılar besbelli. Bundan daha sonra da performansının artarak devam edeceğinden en küçük bir endişemiz bile değil. SEZON SONUNA KADAR BEKLERİZ Talisca’nın transferi konusunda çok stratejik davranıyoruz. 21 milyon euroluk bonservis bedeli bizim için fazla yüksek. Oysa bu Talisca’nın opsiyonunu kullanmayacağız anlamına da gelmez. Sezon ardina kadar bekleyeceğiz. Talisca’nın, Rusya’daki finaller için Brezilya Ulusal Takımı’na çağrılması da çok kayda değer. Kuşkusuz bu da fiyatını yükseltecektir. Sezon sonunda Beşiktaş’ın menfaatlerine yerinde bir ortam oluşursa biz de bonservisini alır, sonra satarız. Ocak döneminde Talisca’ya 40 milyon euro veren Çin ve İngiliz kulüpleri oldu. Sezon sonuna içten bu durum netleşir. Akşam

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Kaynak: www.haber3.com

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