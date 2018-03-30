İspanya’da 2018 Dünya Kupası’nın primi açıklandı!

Arjantin’i 6-1 yenerek Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nın en büyük favorilerinden biri olduğunu gösteren İspanya’da, üstünlük primleri belli oldu.

Marca Gazetesi’nde bulunan habere kadar, Matadorlar eğer mutlu sona ulaşırsa her bir futbolcu, 800 bin Euro (3 milyon 900 bin TL) kazanacak. Fakat İspanya’daki vergiler nedeniyle bu ücret, sanki yarıya azalacak, yani 400 bin Euro’ya (1 milyon 900 bin TL) değin düşecek.

Ayrıca kupayı kazanacak olan ülke FIFA’dan yaklaşık 30 milyon Euro’yu (146 milyon TL) kasasına koyacak. Ama hesaplı sıkıntılar yaşamış İspanyol halkı, oyuncuların aldığı bu paraya tepki gösteriyor. Sarı-Kırmızılılar, daha önce 2010 Dünya Kupası’nı kazandığı zaman da kişi başı 300 bin Euro (1 milyon 400 bin TL) prim vermişti.