İsmail Kartal’dan hakem tepkisi

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal 3-1 kaybettikleri Denizlispor maçı sonrası karşılaşmanın hakemine yüklenerek “Bugünkü maç ile ilgili aleyhimize verilen ve lehimize verilemeyen görüntüler ile ilgili yönetim kurulumuz bir egzersiz yapıyor” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 29. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşılaştığını Denizlispor’a 3-1 mağlup etti. Maçın ardındaki basın toplantısında konuşan Kartal, takım aleyhine bahşedilen penaltı ve kırmızı kartın haksız olduğunu savundu.

Kartal, çok sayıda pozisyonlar üretmelerine rağmen sonuç itibari ile kaybettiklerini hatırlatarak, “Bugünkü maç ile ilgili aleyhimize bahşedilen ve lehimize verilemeyen görüntüler ile ilgili yönetim kurulumuz bir egzersiz yapıyor. Hafta içinde kulübümüz zorunlu açıklamaları yapacaktır. Biz de kalan 5 maçımızı kazanıp üstünlük yarışından kopmadan ardına kadar yarışın içinde olmaya çalışacağız ve inşallah bunu da başarırız. Sonuçta burada kaybettik önümüze bakıyoruz cümbür cemaat, hepimiz bundan ders çıkaracağız” dedi.

Kartal gazetecilerin maçın ilk devresinin uzama dakikalarında MKE Ankaragücülü Alihan Kubalas’ın yaptığı faul sonrası gördüğü ikinci sarı kartın arkasından kırmızı kart ile oyun dışı kalması sonradan protokol tribününde yaşanan olaylarla ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Hileli yere bir oyuncunuz atılıyor. Televizyonda gördük kırmızı kartlık bir koşul değil orada. Hadi penaltı verdin aleyhimize olabilir hakemin tercihidir, fakat bizim lehimize de 3 tane var. 2-0 iken skor eli açık vermiyorsun. Senin balkanın ve yönetiminde burada olaylar olmuş lakin kim olmuş ve ne olmuş? Bilmiyorum. Varsa bilmiyorum, neyse herkes gerekeni federasyondan alır. Ben çok fazla tribünlere bakmadım ben sahanın içini anlatıyorum. Sahanın içindeki olaylarla ilgili yönetimiz zorunlu açıklamaları yapacak. Yani keşke bu olaylar olmasaydı.”

Tarih: 01.04.2018 23:18