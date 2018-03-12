İsmail Kartal 3 puanı ‘muhteşem Ankaragücü taraftarına’ armağan etti

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Bu 3 puanı bizi destekleyen müthiş Ankaragücü taraftarına armağan ediyorum” diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında İstanbulspor evinde Ankaragücü’ne 2-1 mağlup oldu.

Müsabakanın arkasından basın mensuplarına açıklamalarda yer alan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3 gün önce biten bir maçları olduğunu ifade ederek, “Buna karşın oyuncularımız dinlenebilme imkanı olmamasına rağmen taktiksel olarak birincil yarıda rakibi durdurup kontralarla sonuç aldı. Lakin asıl oynamak istediğimiz 5’li defanstı. İstanbulspor koşan bir takım ve defansın arkasına koşu yapıyor. Bunu önlemek için 4’lü defansla başladık 5’li yerine. Abdülkadir’i sakatlığı yerine oyundan aldık ve böylece 5’li defansa döndük. Arkaya adam kaçırmadık. İkinci yarıda öndeki seri adamlarla kontraya çıkıp sonuç edinmek istedik. Burada ligin zorlu deplasmanlardan birinden puan aldık. Bu 3 puanı bizi destekleyen müthiş Ankaragücü taraftarına hediye ediyorum. Bu 3 puanla ligin 2’incisi olduk. Oyuncularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Tarih: 12.03.2018 20:31 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur