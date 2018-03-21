Isla’dan Kocaman’a gönderme! ‘Nasıl bilebilirim’

29 yaşındaki futbolcuya Şili basınıyla yaptığı röportajda, sarı-lacivertli takımda neden ahenkli olarak forma giyemediği soruldu.

Yanıt olarak “Ben bunu nasıl bilebilirim. Koçuma sormalısınız” diyerek sitem eden Isla, devamında Fenerbahçe’de mutlu olduğunu da belirtip “İstanbul’da olmaktan memnunum. Fenerbahçe’den ayrılmayı şüphesiz düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Fotomaç’ın haberine tarafından, deneyimli futbolcu, Galatasaray derbisi ve şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak da “Galip Gelmek zorunda olduğumuz bir maçtı, olmadı. Puan durumu şampiyonluğa uzaklaştığımızı söyleyebilir fakat ben öteki takımlar dek şansımız olduğunu düşünüyorum” yorumunu yaptı.

Son maçı Akhisar’a karşı

Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Isla, sarı-lacivertli forma ile son maçına 3-2 kaybedilen Akhisar mücadelesinde çıktı. O karşılaşmada da yalnızca 45 dakika sahada kalabilen Isla, sonraki haftalarda yapılan Yeni Malatya ve Galatasaray maçlarını ise kulübede tamamladı. Isla, ligdeki 26 haftalık periyotta toplam bin 555 dakika görev aldı. Henüz golle tanışamayan oyuncunun 3 asisti var.

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Kaynak: spor.haber7.com

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