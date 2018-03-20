Isla: “Şampiyonluk için şansımız var”

Şili Ulusal Takım kampına bulunma için ülkesine giden Fenerbahçe’nin sağ beki Mauricio Isla, burada teknik direktör Aykut Kocaman’a göndermede bulundu. 29 yaşındaki futbolcuya Şili basınıyla yaptığı röportajda, sarı-lacivertli takımda niçin ahenkli olarak forma giyemediği soruldu.

Cevap olarak “Ben bunu nasıl bilebilirim. Koçuma sormalısınız” diyerek sitem eden Isla, devamında Fenerbahçe’de mutlu olduğunu da belirtip “İstanbul’da olmaktan memnunum. Fenerbahçe’den ayrılmayı şüphesiz düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray derbisi ve şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak da “Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı, olmadı. Puan durumu şampiyonluğa uzaklaştığımızı söyleyebilir ama ben diğer takımlar değin şansımız olduğunu düşünüyorum” yorumunu yaptı.

Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Isla, sarı-lacivertli forma ile son maçına 3-2 kaybedilen Akhisar mücadelesinde çıktı. O karşılaşmada da yalnızca 45 dakika sahada kalabilen Isla, sonraki haftalarda yapılan Yeni Malatya ve Galatasaray maçlarını ise kulübede tamamladı. Isla, ligdeki 26 haftalık periyotta toplam bin 555 dakika ödev aldı. Henüz golle tanışamayan oyuncunun 3 asisti var.

Valbuena’ya da sorulmuştu

Isla’ya sorulan sorunun bir yarı geçtiğimiz günlerde bu defa Fransız basını tarafından Valbuena’ya da sorulmuştu. Deneyimli orta saha, Iri’la olan diyaloğu ile ilgili “Onunla profesyonel bir ilişkimiz var. Beni takıma kazandırmak için çok uğraşmıştı; ancak performansım iyi olduğu halde bir anda yedek kalmaya başladım. Bu kararını anlamasam da saygı duyuyorum” demişti..

UFAK AÇIKLAMA: İkisini de o aldırdı / MERT AYDIN

Aykut Kocaman’ın İsla ve Valbuena’ya haksızlık ettiğini düşünmüyorum. Aykut öğretmen ile bu oyuncuların oyun biçimleri uyuşmadı diyelim. Ama sorun şu: İkisi de Aykut Kocaman transferi. Özellikle Valbuena konusunda ne dek heyecanlı konuştuğunu hatırlayalım. Valbuena da Lyon performansından ne beceriksiz ne artı. Benim anlayamadığım bu. Aykut Hoca, prensiplerine uymayan futbolcunun adına bakmaz.

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Kaynak: www.sporx.com

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