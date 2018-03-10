İrfan Buz: Final niteliğinde bir maçtı

Osmanlıspor teknik direktörü İrfan Buz, Bursaspor aleyhinde aldıkları galibiyetin ardındaki yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Buz, bu maçın kendileri adına bir final maçı olduğunu ve kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. İrfan Buz’un açıklamalarından Ajansspor’un derledikleri şu şekilde;

“Daha farklı kazanabilirdik”

Çok sıcacık alabileceğimiz bir maçtı. 2-0 da öne geçtik lakin gol yedik. Final özelliğinde bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz ama ayrı da kazanabilirdik. Çok gol kaçırdık. Mehmet Batdal bizi rahatlatıyor. Fazla özellikli bir oyuncu. Acilen verim almaya başladık. Son maçlarda da kötü değildik fakat skor gelmiyordu. Fazla daha öbür net kazanabilirdik. Bu 3 puan bizim için kayda değer. Bursaspor’a da başarılar diliyorum. Gereken puanları alacaklardır. ()

Tarih: 10.03.2018 18:17 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur