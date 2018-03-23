İnter Asamaoh’ı, G.Saray Nagatomo’yu alacak

INTER ASAMOAH’I ALACAK

Devre aralarında Yuto Nagatomo’yu kiraladıktan sonra Galatasaray’ın gündeminden uzaklaşan Asamoah, adım adı Inter’e gidiyor.

Galatasaray’ın sezon başı ve devre aralarında kadrosuna katmak için fazla uğraştığı Asamoah’ın geleceğinin ay sonunda emin olacağı ortaya çıktı. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, katıldığı radyo programında Asamoah’ın Inter’e transferiyle ilgili konuştu ve ”Inter’in Asamoah için mükemmel bir teklifi var. İki taraf da olumlu. Ay sonunda bu konuyla ilgili daha fazla şey öğrenebileceğiz. Juventus’un da Inter’in teklifinden haberi var. Inter, uzun süredir oyuncu ile önemli şekilde görüşüyor” ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Asamoah, yaz transfer döneminde de Galatasaray’ın gündemindeydi fakat Juventus bu bölgeye takviye yapamayınca aktarma gerçekleşmedi. Sarı-kırmızılı ekip devre arasında da Juventus’tan Asamoah’ı istedi oysa Juventus yeniden transfere müsade vermedi ve Galatasaray Inter’den Nagatomo’yu kiraladı.

Sarı-kırmızılı takımın, Nagatomo’nun performansından memnun kaldığı için Inter ile Japon oyuncunu transferi için görüşme yapması bekleniyor. Inter’in Asamoah’ı almasıyla Galatasaray’ın Japon oyuncuyu almasının yolu da açılacak.

MUSTAFA CENGİZ DE SİNYALİ VERDİ

Geçtiğimiz gün bir basın toplantısı yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de Nagatomo’nun bonservisini olmak istediklerini dile getirmişti. Japon oyuncudan hoşnut olduklarını söyleyen Mustafa Cengiz, “Geçen gün Sayın büyükelçi geldi. Fazla tatlı insan. İki insanlar arasında Japon halkı Nagatomo’dan ötürü Galatasaray’ı ve Türkiye’yi izliyor dedi. Bizi mutlu ediyor. Bonservisi için inşallah diyelim, ekibimiz görüşüyor. Acilen bir şey söylesek derhal fiyatı arttırırlar” ifadelerini kullanmıştı.

İTALYAN BASINI DA DUYURMUŞTU

İtalya’nın Rai Sport kanalı, Inter’in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kwadwo Asamoah ile yine bonservisi sona erecek bir öteki futbolcu Stefan de Vrij’i renklerine bağladığını yayınlamıştı. Inter’in bir sonraki sezon için şimdiden harekete geçtiğini ve ayrıca Asamoah keza de Vrij transferini resmileştirdiğini duyurmuştu. 29 yaşındaki Asamoah, bu sezon Juventus formasıyla 20 devlete ait maçta zaman alırken, 1 asist yaptı.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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