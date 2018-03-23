İniesta: Neymar, Real Madrid’e giderse şaşırmam

REAL MADRİD’E GİDERSE ŞAŞIRMAM

Katalan ekibinin deneyimli kaptanı Andres Iniestai kayda değer açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Barcelona’dan PSG’ye 222 milyon Euro’ya transfer olan Neymar hakkında konuşan Iniesta, ”Neymar, Real Madrid’e aktarma olursa şaşırmam. Ben doğrusu öteki herkesten birazcık ayrı düşünüyorum. Real Madrid, dünyanın en iyi futbolcularını transfer edebilecek bir takım. Real, Neymar ile fazla daha iyi bir takım olur çünkü Neymar, dünyanın en iyi futbolcularından birisi. Oynadığı her maçta skoru değiştirebilecek birisi.” biçiminde konuştu.

BİR KARAR VERMEDİM

Barcelona’da kalıp kalmayacağı konusunda belirli kararını vermediğini gösteren tecrübeli futbolcu, ”Henüz takımda kalıp kalmayacağım konusunda %100 bir karar vermedim. Eğer kalacaksam %200’ümü belirlemek için kalacağım. Eğer ayrılacak olursam kulübün yargı ettiği %200’ümü veremeyeceğim için ayrılacağım. Bunun kuşkularını yaşıyorum. Önümüzdeki iki sezon Barcelona 11’inde oynamak çok kuvvet olacak. Kariyerimin en güç kararı” dedi.

——————————-

Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da









http://stadimiz.com/wp-content/uploads/2018/03/iniesta-neymar-real-madrid-e-giderse-sasirmam.jpg