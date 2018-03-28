İngiltere-İtalya maç sonucu: 1-1

2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İngiltere ile İtalya özel maçta kozlarını paylaştı.

Mücadeleye süratli başlayan taraf İngiltere oldu ve 26. dakikada Jamie Vardy skordaki balansı bozan golü 26. dakikada kaydoldu. Maçın ilk yarısı 1-0 İngiltere’nin üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 2. yarısında bu kere üstün olan taraf İtalyanlar’dı. Gol pozisyonlarına girmesine karşın konut sahibi İngiltere savuması ile ön tasarıya çıktı.

Tam maç böyle bitecek diye düşünülürken İtalya 86’da penaltı kazandı. Evvel Türk asıllı Alman hakemi Deniz Aytekin penaltıyı vermedi. İtalyanlar’ın itirazı sonrası VAR sistemiz devreye girdi.Hakem görüntüleri izledikten sonra penaltıya karar verdi. Topun başına geçen Insigne topu filelerle buluşturdu.

Mücadelede başka gol olmayınca 1-1’lik denklikle sona erdi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

——————————-

Kaynak: www.fanatik.com.tr

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da









Haberler, Futbol Haberleri, Spor Haberleri, Galatasaray Haberleri, Fenerbahçe Haber, Beşiktaş Haber, Trabzonspor Haber, Bursaspor, Eskişehirspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Kocaelispor, Sivasspor,

Spor Toto Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Son Spor Son Dakika Spor Spor Ekranı Spor Haber Spor Toto Puan Durumu Ntv Spor Spor Toto Süper Lig Puan Trt Spor Son Dakika Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig Puan Durumu

Spor Tv Fanatik Spor Spor Haberleri Fenerbahçe Tivibu Spor Haberler Spor Mynet Spor Son Dakika Spor Haberleri Fenerbahçe Son Dakika Spor Haberleri Galatasaray Göztepe Spor Spor Toto Süper Lig Puan Durumu a href=”https://stadimiz.com/”>Spor Toto Süper Lig Puan Durumu Son Dakika Spor Haberleri Fenerbahçe Transfer Spor Toto Süper Lig Puan Durumu 2018 Büyük Taha Akgül Spor Kompleksi Büyük Hamidiye Spor Kompleksi Spor Ekipmanları A Word Spor Db Spor Toto Süper Lig Puan Durumu Son Dakika Spor Haberleri Fenerbahçe Transfer Ben Spor Galatasaray Son Dakika Transfer Haberleri Ntv Spor Son Dakika Spor Haberleri Fenerbahçe Son Dakika Spor Haberleri Galatasaray Göztepe Spor Günün Spor Ekranı Spor Haberleri Fenerbahçe Malatya Spor Maçı Moda Spor Kulübü Ntv Spor Son Dakika Spor Son Dakika Spor Haberleri