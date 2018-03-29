İngilizlere Dünya Kupası şoku! Hakem almadılar

‘da düzenlenecekhakemlerini açıkladı. Türkiye’denve ekibi Avrupa’dan çağrılan 10 hakem arasına girdi. İngilizlerin listede yer almaması ise son dönemdeki ajan krizini hatırlattı.

Avrupa’dan çağrılan hakemler

Cüneyt Çakır – Türkiye

Felix Brych – Almanya

Sergey Karasev – Rusya

Bjorn Kuipers – Hollanda

Szymon Marciniak – Polonya

Miguel Lahoz – İspanya

Milorad Mazic – Sırbistan

Gianluca Rocchi – İtalya

Damir Skomina – Slovenya

Clement Turpin – Fransa

Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Açıklanan listeye göre, Dünya Kupası’nda 46 ülkeden hakem atama alacak. Bu listelere kadar Rusya’da hiç bir İngiliz hakem devir yapamayacak. İngiltere dışarıya Britanya’da bulunan ülkelerin hiç birinden hakem alınmadı.

İşte o liste…

