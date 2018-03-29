İngilizlere Dünya Kupası şoku! Hakem almadılar

FIFA, Rusya‘da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası hakemlerini açıkladı. Türkiye’den Cüneyt Çakır ve ekibi Avrupa’dan çağrılan 10 hakem arasına girdi. İngilizlerin listede yer almaması ise son dönemdeki ajan krizini hatırlattı.
Cüneyt Çakır – Türkiye
İşte o liste…
Avrupa’dan çağrılan hakemler
Cüneyt Çakır – Türkiye
Felix Brych – Almanya
Sergey Karasev – Rusya
Bjorn Kuipers – Hollanda
Szymon Marciniak – Polonya
Miguel Lahoz – İspanya
Milorad Mazic – Sırbistan
Gianluca Rocchi – İtalya
Damir Skomina – Slovenya
Clement Turpin – Fransa
Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Açıklanan listeye göre, Dünya Kupası’nda 46 ülkeden hakem atama alacak. Bu listelere kadar Rusya’da hiç bir İngiliz hakem devir yapamayacak. İngiltere dışarıya Britanya’da bulunan ülkelerin hiç birinden hakem alınmadı.
İşte o liste…
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