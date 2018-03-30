İlk Video Hakem kararında yaşanan diyaloglar

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Azerbaycan ile Makedonya arasında Antalya’da oynanan hazırlık maçında bir birincil yaşanmıştı. Türkiye’de ikinci kez çevrimiçi olarak uygulanan Video Hakem Sistemi yanlış bir kararı düzeltmişti. O anlarda neler yaşandığı görüntülendi.

HAKEMLER ARASINDAKİ DİYALOG 

Video Muavin Hakem’in başında olan Cüneyt Çakır ile maçı idare eden Halis Özkahya aralarında geçen konuşmaların görüntüleri basına yansıdı. 

Birincil Video Hakem kararında yaşanan diyaloglar – İZLE

Pozisyonda hakem Halis Özkahya faulün dıştan yapıldığını düşünüp devam kararı verecekken, Video Asistan Hakem’in başında olan Cüneyt Çakır, hareketin içeride olduğunu ve penaltı vermesi gerektiğini söylüyor.

İşte o tavır;

-Cüneyt Çakır: Halis neye faul çaldın?
-Halis Özkahya: Bağlantı var
-Halis Özkahya: Ayakla temas var
-Cüneyt Çakır: Pozisyon içeride, penaltı
-Cüneyt Çakır: İzlemene lüzum değil.

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