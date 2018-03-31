İlk kez ajansspor.com’un duyurduğu transfer resmiyet kazandı!

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Öncelikle ajansspor.com’un duyurduğu Zlatan Ibrahimovic’in LA Galaxy’ye transferi nihayet resmiyete ulaştı. Manchester United ile olan sözleşmesini sonlandıran İsveçli süperstar, ABD Major League Soccer takımlarından LA Galaxy ile devlete ait sözleşmeye imzasını attı. 36 yaşındaki futbolcunun imzası dünya basınında genş yer bulurken, yıldız futbolcu ABD’ye transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ABD’ye ulaşmak istediğini açıklayan Ibrahimovic, “Manchester United’a transfer olmadan önce de buradan öneri gelmişti. Buraya transfer edinmek benim kaderimde vardı” ifadelerine yer verdi.

Tarih: 31.03.2018 00:38

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