İki katı imza toplayıp resmen aday oldu!

Galatasaray Kulübü’ne Başkan Adayı olma kararını ailesi ile paylaştıktan sonradan yola meydana çıkan Ali Fatinoğlu, kendisine kulüp üyelerinden zorunlu destek geldiği takdirde aday olabileceğini belirtmişti. Galatasaray’ın duayenleri ile görüşen ve yeterince destek görebilen Ali Fatinoğlu namzet olabilmesi için birincil durum olan yeterli imzanın 2 katını kimsesiz buldu. Az Önce idare heyeti aday listesi yapmadan tatmin edici çoğunluğu kimsesiz sağlayan Ali Fatinoğlu adaylığını resmen açıkladı ve “Galatasarayımızı rahatlatmak boynumuzun borcudur” dedi.

Doğan Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada Galatasaray’ın finansal sorunlarının fazla önemli boyutta olduğunu, çözümün ancak mükemmel ve gayretli bir ekiple olabileceğini gösteren Ali Fatinoğlu; “Idare Heyeti listeleri defalarca pazarlıklarla oluşuyordu. Amacın oy olmak ve oy getirecek kişilerden yönetim yapmak değil. Kulübün asıl sorunu ihtisas kadro kuramamasıdır” biçiminde konuşarak önemli bir konuşa dikkat çekti.

Uzmanlaşma amaçlı idare edebilmek için yalnızca kendi adını ortaya koyarak yeterli imzanın iki katından artı yardım imzası gelen Ali Fatinoğlu bir ilki gerçekleştiriyor. DHA’ya başkan adaylığı başvurusu için gereken imzaların asıllarıyla birlikte, Oktay Aras’ın ‘Galatasaray Liseli Sıra Dışı Hayatlar” kitabında dedesi Hüseyin Nesimi’nin hayatının olduğu bölümü gösterdikten sonra şöyle devam etti: “Fatinoğlu Ailesi’nin Galatasaraylılığı dedemizden kalan mirastır. Dedemden sonra 5 kuşak bir tane fire vermedik. En büyük hayalim dedem gibi Galatasaray Lisesi’nde okuyabilmekti lakin şans olmadı. Çocuklarıma da maalesef kurada çıkmadı. Lisemiz dedemden bize miras ve bu miras bize kulüp sevgisini bıraktı. Tribünlerinden geldiğimiz, taraftar olarak gurur kaynağımız olan camiamız bugün idareli olarak fazla zorda, yalnızca elimizi yok gövdemizi de taşın altına sokup Galatasarayımızı hafifletmek boynumuzun borcudur.”

öte yandan mevcut Başkan Mustafa Cengiz son seçime girerken 130 imza ile başvurmuştu. Fatinoğlu 201 imza toplayarak Galatasaray Başkan adaylığı için hazır. Fatinoğlu tercih süreci başladığında başvurusunu gerçekleştirecek.

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Kaynak: spor.haber7.com

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