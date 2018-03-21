Igor Tudor’dan Galatasaray’a dava şoku!

Galatasaray’da Fatih Terim’den önce sarı-kırmızılı takımın başında olan teknik direktör Igor Tudor’dan sarı-kırmızılı kulübe büyük bir şok geldi.

Hırvat teknik adam, görevden alınmasının arkasından harekete geçti ve sarı-kırmızılı kulübe alacak davası açtı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz bu olayı doğruladı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Mustafa Cengiz, “Igor Tudor’un Galatasaray’a gelişi gibi gidişi de dürüst olmadı. Bu şekilde olmamasını isterdik. Yardımcılarının da alacaklarıyla beraber Igor Tudor bize 7.5 milyon TL’lik bir alacak davası açtı.” dedi.

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Kaynak: www.sporx.com

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