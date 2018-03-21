Igor Tudor’dan G.Saray’a büyük şok!

Basın mensuplarıyloa bir organizasyonda buluşan Cengiz; “Igor Tudor bize 1,5 milyon Euro’luk(7.5 milyon TL) bir alacak davası açtı. Tudor’un açıklamaları bizi şaşırtmıştır. Tudor’un gelişi gibi gidişi de dürüst olmadı. Böyle olmamasını isterdik.” sözlerini kullandı.

‘Aday olacağım’



Mayıs’ta yapılacak başkanlık seçimi hakkında konuşan başkan Cengiz; “Her Yerde aday olacağım, natürel oysa olacağım. Genel Kurul teveccüh gösterirse şu anda da adayım. Biz en zorlama dönemde elimizi taşın altına koyduk. Eski yönetimler Galatasaray’a hasar verecek söylem ve eylemlerde bulunmamalı.” diye konuştu.

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Kaynak: spor.haber7.com

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