Igor Tudor, yeni takımını açıkladı; “Sıcak bakıyorum…”

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Yıllık Gazetesi’ne konuştu ve gündeme bomba gibi düşecek direktifler yaptı…

Geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelen Hırvat hoca önceki gün 19.00 uçağıyla Hırvatistan’a döndü. Tudor havalimanında aiçini döktü. İşte Tudor’un açıklamaları:

BAŞARILI OLMANIN BEDELİNİ ÖDEDİM



“Galatasaray’da fazla başarılı bir dönem geçirdiğimi düşünüyorum. Adeta tüm engebeli maçları deplasmanda oynadık. Acilen tümü içeride. Buna karşın 16 haftanın 14’ünde liderdik. Ancak başarılı olmanın bedelini ödedim.”

“TÜRKİYE’DEN ÜÇ ÖNERGE ALDIM”



“Türkiye’den ayrıldıktan sonradan Antalyaspor, Alanyaspor ve Konyaspor beni istedi. Ama o dönem çalışmayı düşünmedim. Kısa süre önce de Türkiye’nin önde gelen Anadolu kulüplerinden birisiyle görüştüm. Sparta Prag’dan da önerge aldım. (Semih Kaya’nı takımı)Henüz kararımı vermedim ama Prag’a gitmeye sıcak bakıyorum. Slaven Biliç mükemmel arkadaşım. Türkiye’de kayda değer işler yaptı. Bir gün Beşiktaş’a geri dönecektir.”

GALATASARAY YARIŞTA BİR ADIM ÖNDE



“Şampiyonluk yarışı çok heyecanlı geçiyor. Galatasaray’ı bir adım önde görüyorum. Çünkü kayda değer bir fikstür avantajı var. Fakat Beşiktaş da çok yerleşik bir kadroya sahip. Ancak onlar da son iki sezonda şampiyon oldukları için başarı açlıkları düşük seviyede. Ayrıca yaş ortalamaları da yüksek. Başakşehir derhal ikinci sırada ama bence yarış Galatasaray ve Beşiktaş aralarında geçecektir”

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Kaynak: www.sporx.com

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