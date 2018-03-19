Igor Tudor: “Sneijder’i ben göndermedim, kulüp gönderdi”

‘ın eski teknik direktörü, TRT Spor’daki Stadyum progamında konuştu ve Türkiye’ye gelme nedeniyle birlikte, şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Tudor, Sneijder’in birlikte çalıştığı en iyi oyuncu olduğunu söyledi ve, “” dedi.

Hafta sonu oynanan iki büyük maçı değerlendiren Tudor, “Tipik bir derbi oldu. Savaşın, mücadelenin olduğu enerjinin sarf edildiği bir maç oldu. Benim ve Galatasray açısından deplasmanda alınan 1 puan önemliydi. Başakşehir iyiydi ve iki maçı kıyaslarsam, Başakşehir – Beşiktaş maçını futbol anlamında dah iyi buldum. Beşiktaş’ı bitap gördüm biraz.” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY ŞAMPİYONLUKTA AVANTAJLI”

Şampiyonluk yarışı için konuşan Hırvat hoca, “Sezon başında söylemiştim ki son haftalar kazananı belirleyecek. Garip bir sezon olacağını söylemiştim. Fenerbahçe doğrusu biraz yarışın dıştan kaldı gibi oldu. İçerideki 1 puan onların işine yaramadı. Galatasaray’ın şampiyon olmasını istiyorum ve kendi takımım gibi hissediyorum. O oyuncular gelirken ben de oradaydım. çok büyük puan farkı olmamasına karşın, bence Galatasaray bunu ayrıcalıklı kullanacak.” dedi.

“G.SARAY BENİM TAKIMIM GİBİ”

Galatasaray’ın şampiyon olmasını istediğini kaydeden sarı-kırmızılıların eski hocası, “Galatasaray’ın maçlarını gittikten sonradan artı peşine düşüp takip etmedim, azıcık olayın dışarıda kaldım, kendime vakit ayırdım. Ben bu takımı kendi takımım gibi hissediyorum. Cenk bey, Emre ve başkan ile birlikte bu takımı kurduk. Son 2 sezona göre Galatasaray durumda ve bundan nedeniyle ben çok mutluyum. Sene sonunda da kazanan olmasını doğru diliyorum.” diye konuştu.

“İSTEMEDİĞİM AKTARMA YAPILMADI”

Transferler için konuşan Tudor, “Transferleri beraber yaptık. Futbolda oyuncu izleme ekibi, sportif direktör ve hoca vardır. Başkan ile birlikte karar verirler. Benim istemediğim hiçbir oyuncu aktarma edilmedi. Takriben 10 oyuncu getirdik ve bazılarından çok verim alırsınız, bazıları normaldir ve bazılarından daha iyisini beklersiniz. Böyle oldu ve ortaya çıkardığımız araç gereç ile başarılı olduğumuzu düşünüyorum.” değerlendirmesini yaptı.

“GALATASARAY’DA BAŞARILI OLDUM”

Galatasaray’da başarılı olduğunu vurgulayan Tudor, “Sezon başında bir takım işler iyi, bazıları kötü gider. Havaalanında bu arada de söyledim, 16 haftanın 14’ünde liderdik. İtalya’dan, İngiltere’den arkadaşlarıma bu istatistiki bilgileri verip, buna karşın kovulduğumu söylediğim zaman bana inanmadılar. Kavgalı olduğumu düşünmeyin, futbolda işler böyledir. geçmişte de bu tür olaylar yaşandı. Burada geçirdiğim her saniye, benim için mükemmel bir tecrübe oldu, her anın tadını çıkardım. Geriye Doğru baktığım süre, başarılı olduğumu düşünüyorum.” diye görüşlerini paylaştı.

KARABÜKSPOR’DAN AYRILIK SÜRECİ

Galatasaray’a sıkıntılı bir dönemde geldiğini söyleyen genç teknik adam, “Galatasaray’a gelme durumu olduğunda herkes gitmememi söyledi. Çok sıkıntılı olduğunu ve gitmenin hatalı olduğu söylediler. Cümbür Cemaat soyunma odasındaki durumu, kötü durumu biliyordu. Ben birazcık gerçekte arıtma görevine geldim.” derken, Karabük’ten ayrılık süreci için de, “Bir hocanın kovulmasıyla, kendi gitmesi aralarında ne ayrım var? Insanlar 2 benzer durumu farklı değerlendiriyor. Öğretmen kovulunca cümbür cemaat normal değerlendiriyor. Hoca gidince yangın yerine çeviriyorlar. Kontratım vardı ve bırakınca 150 bin euro ödemekle mükelleftim. Ben de bunu kullandım. Ola Ki Karabükspor başkanı beni kovacaktı, ama gönderemezdi, 7 gün önce Galatasaray’ı yenmiştik.” dedi.

“YENİ BİR HAVA GEREKLİYDİ”

Geldiği dönemde sorunların olduğunu açıklayan Tudor, “Fazla negatif ve eleştirel olmak istemiyorum. Galatasaray’da o dönem sorun olmasa, hoca gitmezdi. O sıkıntıları geldiğimizden itibaren çözmeye başladık ve bazılarını çözemedim. Çözemediklerimizi de aktarma dönemiyle çözdük. Yeni bir hava gerekliydi.” diye konuştu.

“OTOBÜSTEYDİK, TERİM FOTOLARINI GÖRDÜM”

Başakşehir maçının arkasında ayrılık sürecine giden dönemi anlatan Tudor, “Gönderilmeden 2 hafta evvel taraftarlar statta ismimi bağırıyordu. Taraftarla niçin problem olsun oysa! Başakşehir maçından sonar gelen 100 kişilik beni protesto eden gruba taraftar dersek evet. Ama ben onlara taraftar demiyorum. Başakşehir maçından sonra protesto edilmem benim için ilginçti. çok iyi başladık sezona. arkasından Florya’ya otobüsle dönüyoruz ve her şey organize edilmiş. Kameralar da öyle. Cenk’e ne söylediklerini sordum. Bana karşısında bir şey söyledikleri ve Terim lehine bir şey söylediklerini bana iletti. Beni en fazla şaşırtıcı mesele, ertesi gün bitmiş Terim’in fotoğrafını gördüm. Yıllardan Beri futbol oynadım, kötü zamanları biliyorum. Juve’de tedirgin süreç yaşayınca taraftar bir anlamda ‘herkesi öldürür’. Sadece Lippi’ye değil, başkana, kulübün sahibine, oyuncuya tepki vardır. Tudor’a olan tepki, orada küçük bir tepki. Taraftar takıma tepki gösterir. Bu da benim Galatasaray’dan gitmem anlamında en önemli işaretti. Ben o gün Galatasaray’dan gönderileceğimi anladım.” dedi.

“BİZ HER MAÇI ÜÇLÜ SIKI SAVUNMA İLE OYNADIK”

Üçlü savunma ile her maçı oynadığını söyleyen Tudor, “Hiç bilmeyen birini, Ay’dan birini getirin sorun; ‘Bu hocanın takımı 14 hafta lider, 2 hafta az farkla geride, başarılı mı’ deyin. Başarılı diyecektir. Ben başarılıydım. Benim savaşım başarısızmışım gibi yansıtılmasına karşı. Biz bu yıl her maçı 3’lü savunma ile oynadık. Fernando defalarca geride oynadı. Türkiye’de 3’lü savunmayı sevmiyorlar fakat biz bunu mükemmel başardık.” sözlerini kullandı.

ÖSTERSUNDS’A ELENDİKLERİ O DÖNEM…

Östersunds’a elenmeleri ile ilgili konuşan çalıştırıcı, “Östersunds’a elenmek kötüydü. Kura çekildiğinde de söylemiştim. O dönem için çekilebilecek en şiddet takımı çekmiştik. Lig geç bitti ve erken açmak zorunda kaldık. Yeni oyuncular aldık ve bazılarının uyma süreci uzun sürdü. Benim açından o işlem fazla engebeli bir süreçti.” diye anlattı.

“SNEIJDER’İ BEN GÖNDERMEDİM, KULÜP GÖNDERDI”

Sneijder’i gönderenin kendisi olmadığının altını çizen teknik adam, “Ben karar vermedim. Kulüp ben gelmeden Sneijder’in gönderilmesi kararını almıştı. Galatasaray yeni bir sayfa açacaktı ve Sneijder’i düşünmüyordu. Sneijder çalıştığım en iyi futbolcu, bunu söyleyebilirim. Bu kulübün kararıydı. Benden önce alınmış bir karardı ve Sneijder de bunu biliyordu.” dedi.

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Kaynak: www.sporx.com

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