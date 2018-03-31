Ibrahimovic’ten taraftara mesaj: Aslan aç

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ABD basınına konuşan 36 yaşındaki futbolcu, yeni takımına kazanmak için geldiğini belirterek, “Sonunda buradayım. Heyecanlıyım, oynamak için sabırsızlanıyorum. Aslan aç.” diye konuştu.
Sakatlığı nedeniyle forma giyemediğini andıran Ibrahimovic, çim kokusunu ve futbol topunu özlediğini söyledi.

İsveçli yıldız oyuncu yaşıyla ilgili bir soruya, “Kendimi genç hissediyorum. Daha önce de söylediğim gibi Benjamin Button gibi hissediyorum. Ihtiyar doğdum, genç öleceğim. Benim yaşım için endişelenmeyin.” yanıtını verdi.

AA

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